Пезешкиан заявил о "тотальной войне" с США и Израилем

Власти Ирана заявили о "тотальной войне" с Западом. В ИРИ считают, что Вашингтон и его союзники не желают развития страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран находится в состоянии "тотальной войны" с США, Израилем, а также странами Европы.

"На мой взгляд, мы находимся в состоянии тотальной войны с США, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна стояла на ногах"

– Масуд Пезешкиан

По словам Пезешкиана, Израиль и страны Запада стремятся окружить Иран и наступают на страну на всех "фронтах" – от политики до культуры.

Отметим, что в СМИ появилась информация о возможной военной операции Израиля против Ирана. Тель-Авив усматривает угрозу в развитии ракетной программе ИРИ и намерен склонить США к более жестким действиям в отношении Тегерана.