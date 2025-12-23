Вестник Кавказа

Иран экспортировал в Турцию товаров на $4,4 млрд

Турция получила из Ирана товаров на $4,4 млрд в марте-ноябре этого года. Предприниматели Турции направили в Иран товаров на более чем 6 млрд в этом году.

Иран поставил в Турцию товаров ненефтяного сектора на $4,4 млрд с конца марта до конца ноября, информирует таможенное управление ИРИ. 

Импорт товаров из Турции в ИРИ за этот период составил почти $6,2 млрд. 

Власти Турции отчитались о росте на 4% стоимости импорта из Ирана за первые десять месяцев года. При этом поставки Турции в Иране в стоимостном выражении за этот период потеряли в цене 4%. 

Также отмечается, что Турция стала четвертым по величине рынком для реализации иранской нефти в 2025 году.

