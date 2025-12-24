"Газпром" поставил рекорд по суточным поставкам газа в Казахстан

За два дня до наступления Нового 2026 года российский газовый гигант "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа в Казахстан, также рекорд по поставкам голубого топлива поставил и "Газпром Армения".

Российская транснациональная энергетическая компания, публичное акционерное общество "Газпром", 29 декабря установила новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, стало известно сегодня из сообщения российского газового гиганта в соцсетях.

""Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан. Рекорд зафиксирован 29 декабря. В этот же день "Газпром Армения" обеспечила рекордные поставки газа потребителям Армении из своей газотранспортной системы"

- компания

Сколько газа было поставлено в страны в общей сложности, компания не сообщает.

В то же время в ее сообщении указывается, что страны Европы продолжают активно использовать запасы газа в своих подземных хранилищах: по данным "Газпрома" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE), только в канун 2026 года, 31 декабря, отбор из европейских подземных хранилищ газа обновил предыдущий максимум для этого дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшая российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" рассматривает планы по наращиванию поставок "голубого топлива" в Казахстан – уже к 2028 году они могут вырасти до 12 млрд кубометров, что больше чем втрое превысит показатель 2024 года. Уже сейчас компания снабжает потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей страны.