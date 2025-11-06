Газпром: в мире потребление газа за год возросло на 25 млрд кубометров

Потребления газа в мире за минувший год увеличилось на 25 млрд кубометров, сообщили в Газпроме. Установлен новый рекорд.

Мировое потребление газа в 2025 году установило рекорд, за год оно выросло на 25 млрд куб м, информирует компания "Газпром".

В прошлом году в мире потребили рекордное количество газа – 4,17 трлн куб м, что оказалось на 100 млрд куб м больше, чем в 2023 году.

В 2025 году темпы роста спроса снизились, однако был установлен новый рекорд – плюс 25 млрд куб м к уровню 2024 года.

"Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний"

– Газпром

Ожидается, что в новом году потребление газа выйдет на новый максимум, а к 2050 году в мире будет ежегодно использоваться более 5,7 трлн куб м газа.