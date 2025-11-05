"Газпром" вышел на новый рекорд по поставкам газа потребителям в России

В октябре Газпром поставил российским потребителям 33 млрд куб м газа. Этот объем стал рекордным, отметили в компании.

"Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России. По оперативным данным, объем поставок составил 33 млрд куб. м газа"

– сообщение холдинга

Отмечается, что прежний рекорд также был зафиксирован в октябре – в 2024 году за месяц поставки составили 32,6 млрд кубометров газа.

Всего за прошлый год "Газпром" поставил потребителям РФ по собственной газотранспортной системе 390 млрд куб м газа, что также стало максимальным показателем. По итогу текущего года рекорд может быть побит.