Вестник Кавказа

"Газпром" стал крупнейшим инвестором в России – Forbes

"Газпром" стал крупнейшим инвестором в России – Forbes
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По данным Forbes, в 2024 году в России самым крупным инвестором стала компания "Газпром". В тройку вошли также "Роснефть" и РЖД.

Рейтинг 100 крупнейших компаний-инвесторов России за прошлый год опубликовали в журнале Forbes.

Лидером по объему инвестиций стал холдинг "Газпром" – 2 трлн 357,8 млрд рублей, при этом годом ранее инвестиции были выше на 170 млрд рублей.

В списке основных российских инвесторов оказались также:

  • "Роснефть" – 1 трлн 442 млрд рублей,
  • РЖД – 1 трлн 420,4 млрд рублей,
  • "Атомэнергопром"
  • "Лукойл" и другие.

Отметим, что почти все компании в рейтинге увеличили инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
440 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.