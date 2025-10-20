"Газпром" стал крупнейшим инвестором в России – Forbes

По данным Forbes, в 2024 году в России самым крупным инвестором стала компания "Газпром". В тройку вошли также "Роснефть" и РЖД.

Рейтинг 100 крупнейших компаний-инвесторов России за прошлый год опубликовали в журнале Forbes.

Лидером по объему инвестиций стал холдинг "Газпром" – 2 трлн 357,8 млрд рублей, при этом годом ранее инвестиции были выше на 170 млрд рублей.

В списке основных российских инвесторов оказались также:

"Роснефть" – 1 трлн 442 млрд рублей,

РЖД – 1 трлн 420,4 млрд рублей,

"Атомэнергопром"

"Лукойл" и другие.

Отметим, что почти все компании в рейтинге увеличили инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом.