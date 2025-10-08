Потребление газа в мире в 2025 году будет рекордным – глава Газпрома

Миллер спрогнозировал дальнейший рост мирового потребления газа. По его словам, рекорд будет установлен уже в этом году, а через пять лет потребление газа увеличится до 4,7 трлн куб м за год.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ожидает рекордного роста мирового потребления газа в ближайшее время.

"Общий рост потребления газа в мире. По итогам 2024 года оно составило 4,3 трлн куб метров газа - самая высокая динамика за последние десять лет… По 2025 году мы ожидаем новый рекорд"

– Алексей Миллер

По оценкам главы "Газпрома", к 2030 году в мире ежегодно может потребляться до 4,7 трлн куб м газа, передает телеканал "Россия 24".

Ранее Миллер предупредил, что предстоящая зима в России и Европе будет аномально холодной. В Газпроме работают над собственной системой прогнозирования погоды, так как от погодных условий зависит уровень потребления "голубого топлива".