"Газпром" готов в три раза нарастить поставки газа в Казахстан

Российский "Газпром" не исключает роста поставок газа в Казахстан втрое – до 12 млрд кубометров, уже сейчас компания снабжает потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана.

Крупнейшая российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" рассматривает планы по наращиванию поставок "голубого топлива" в Казахстан – уже к 2028 году они могут вырасти до 12 млрд кубометров, что больше чем втрое превысит показатель 2024 года, говорится в прогнозе комитета Государственной Думы по энергетике.

"Потенциал сотрудничества велик: если в 2024 году объем поставок газа компанией составлял 3,8 млрд кубометров в год, то в 2028 году, по прогнозам, он может вырасти до 12 млрд кубометров"

- пресс-релиз Госдумы РФ

"Газпром" уже снабжает газом потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана, и поставки газа растут вместе потребностями республики, на очереди - вопрос газификации северных регионов Казахстана, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-премьер Казахстана Роман Скляр встретился с председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером, темой встречи стали нынешнее состояние дел и перспективы сотрудничества двух стран в газовой сфере, говорится в официальном сообщении пресс-службы компании. В частности, печь шла о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, а также о выполнении Соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и правительством Казахстана, в котором прописаны основные условия долгосрочной переработки казахстанского газа в России.