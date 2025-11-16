Россия и Казахстан сверили часы по газовым проектам

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр встретился с председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером, стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между двумя странами в газовой сфере.

Сегодня первый заместитель премьер‑министра Казахстана Роман Скляр провел рабочую встречу с председателем правления российского газового гиганта – компании "Газпром" Алексеем Миллером, темой которой стали нынешнее состояние дел и перспективы сотрудничества двух стран в газовой сфере, говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

Особое внимание собеседники уделили реализации достигнутых договоренностей и планам по расширению сотрудничества, передает "Царьград".

В частности, печь шла о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, а также о выполнении Соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и правительством Казахстана, в котором прописаны основные условия долгосрочной переработки казахстанского газа в России.

Документ, подписанный в октябре текущего 2025 года, определяет параметры укрепления инфраструктурных и технологических связей между странами и фиксирует рамки их дальнейшего взаимодействия в энергетической отрасли, отметили в "Газпроме".