Россия планирует нарастить транзит газа в Казахстан и Узбекитан

Газовый треугольник России, Казахстана и Узбекистана показывает хорошие результаты, и Россия намерена нарастить транзит своего газа через эти страны, сообщил сегодня в Ташкенте глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в столице Узбекистана Ташкенте прошла совместная пресс-конференция по итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, на которой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Газовый проект Россия-Казахстан-Узбекистан показывает успешные результаты, и стороны намерены увеличивать объемы транзита благодаря совместным усилиям"

- Касым-Жомарт Токаев

Также есть широкие перспективы для развития сотрудничества в нефтяной и атомной промышленности, добавил казахстанский лидер, передает Podrobno.uz.

В 2023 году Узбекистан подписал контракт с "Газпромом" на закупку природного газа, в октябре того же 2023 года стартовали его поставки, и "Газпром" продолжает поставлять в Узбекистан 7,7 млрд кубометров газа в год, однако у сторон есть значительный потенциал для увеличения объемов поставок "голубого топлива", включая поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Что касается Казахстана, то в начале сентября на полях ВЭФ-2025 во Владивостоке "Газпром" и Казахстан пришли к соглашению об увеличении поставок российского газа в РК в 2025-2026 годах.

Напомним, как ранее писал "Вестник Кавказа", президент Казахстана находился с государственным визитом в России 11-12 ноября, после чего прибыл в Узбекистан для участия в консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.