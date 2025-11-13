Портфель совместных проектов на $8 млрд подготовили Астана и Ташкент

Лидеры Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте. В ходе встречи было подтвержден настрой нарастить взаимный товарооборот до $10 млрд.

Казахстан и Узбекистан подготовили портфель совместных проектов на сумму, пресыщающую $8 млрд. Об этом рассказали в пресс-службе узбекистанского лидера Шавката Мирзиеева по итогам его встречи с казахстанским коллегой, состоявшейся в Ташкенте.

"В целях развития промышленной кооперации подготовлен портфель проектов на сумму свыше $8 млрд. Для продвижения таких проектов предложено запустить совместную Инвестиционную платформу"

– пресс-служба президента Узбекистана

В ходе переговоров президентов было отмечено, что товарооборот между странами с начала 2025 года составил $4 млрд.

"Стоит задача по доведению данного показателя до 10 млрд за счет наращивания взаимных поставок и замещения импорта"

– пресс-служба Шавката Мирзиеева

В сообщении также подчеркивается, что страна продолжают наращивать объемы грузоперевозок.

"Растут объёмы грузоперевозок, между городами осуществляется более 40 авиарейсов в неделю"

– пресс-служба главы узбекистанского государства

Напомним, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Узбекистана накануне. Ранее на этой неделе он посещал Москву, где встретился с президентом России.