Токаев написал Путину письмо после визита в Москву

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент Казахстана находился с визитом в России 11-12 ноября. По итогам этой поездки он написал письмо главе российского государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после визита в Москву направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо благодарности. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой главы казахстанского государства.

Токаев отметил, что это была успешная поездка.

"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана"

– президент республики

Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетил Москву 11-12 ноября. В ходе визита он провел несколько встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник состоялась беседа главы государств в формате тет-а-тет. Накануне они пообщались сначала в узком составе, а затем прошла встреча с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров лидеры РФ и РК подписали Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

