В Кремле проводят переговоры Путин и Токаев

Примерно час назад в Москве стартовали переговоры президентов России и Казахстана. Накануне лидеры РФ и РК пообщались друг с другом в формате тет-а-тет, а сегодня проведут переговоры в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.

В эти минуты в Кремле проходят официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Встреча глав государств началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном составе с участием делегаций.

На повестке дня – вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты также затронут ряд региональных и международных вопросов.

Перед началом встречи Владимир Путин еще раз сердечно поприветствовал в Москве своего казахстанского коллегу.

"Как мы с вами вчера говорили, такие вещи тоже имеют значение. Кроме всего прочего мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня: и члены правительства, и представители бизнес-структур"

– президент РФ

Глава российского государства отметил, что Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и союзники, что подтверждается конкретными делами.

"Мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать"

– российский лидер

В частности, он обратил внимание на то, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.

"Занимает первое место по инвестициям. В прошлом году свыше 27 млрд торговый оборот, 27,8 млрд. В этом году, за девять месяцев текущего года уже 20 млрд. Что касается инвестиций, то они тоже измеряются миллиардами"

– глава российского государства

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Астана добились того, что все расчеты между ними, практически 100% происходят в национальных валютах.

Владимир Путин также добавил, что Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с Казахстаном.