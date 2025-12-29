Новогодние мероприятия отменены в Анталье и Мугле

Празднества к Новому году отменены на курортах Анталья и Мугла в Турции из-за нападения членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ – его жертвами стали полицейские.

Мероприятия на Новый год 2026 не состоятся в курортных городах Анталья и Мугла, рассказали их власти.

Причина отмены – гибель полицейских из-за нападения запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в провинции Ялова, пишет РИА Новости.

"Из уважения к погибшим полицейским власти Антальи приняли решение отменить все запланированные новогодние мероприятия, в том числе концерты"

– мэрия Антальи

Такой же ответ дали в мэрии Муглы.

Напомним, что трагедия произошла 27 декабря. Ликвидирован были шестеро террористов, погибли трое правоохранителей, еще восемь полицейских были ранены. По итогам были задержаны пять подозреваемых.