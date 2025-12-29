Евроинтеграция нанесет урон экономике Армении – посол России

ЕС призывает Армению подключиться к антироссийским санкциям, что может ударить по экономика Армении – Россия ее главный экономический и инвестиционный партнер, рассказал посол.

Евросоюз не думает о том, как присоединение к антироссийским санкциям скажется на экономике Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Армянское руководство взяло курс в сторону европейской интеграции весной 2025 года. При этом стране придется выбирать между ЕС и ЕАЭС – одновременное членство невозможно.

"При этом верхи Евросоюза не скрывают намерений вписать отношения ЕС с Ереваном в контекст своих планов по нанесению России, союзнику Армении, "стратегического поражения". 3 декабря высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас четко дала понять, что ждет от Армении присоединения к незаконным антироссийским санкциям"

– Сергей Копыркин

Он отметил, что для армянской экономики это может иметь негативные последствия: в настоящее время РФ остается основным торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, гарантом энергетической и продовольственной безопасности страны.

"Компании с российским участием входят в число крупнейших налогоплательщиков в бюджет Армении и вносят весомый вклад в социально-экономическое благополучие армянских граждан"

– Сергей Копыркин

Посол заметил, что экономическое сотрудничество Москвы и Еревана – не только наследие общей истории, но и продолжение тесной культурной и духовной близости народов двух стран.

Также дипломат коснулся темы членства Армении в ЕАЭС, он назвал вклад страны весомым, удалось подстегнуть двусторонние торгово-экономические связи и промышленную кооперацию, говорится в интервью Копыркина газете "Ноев ковчег".