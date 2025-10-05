Азербайджан примет европейское первенство по бадминтону

Через месяц Азербайджан организует европейский чемпионат по командному бадминтону. Квалификацию на первенство прошли 16 команд – по 8 мужских и женских.

Первое крупное международное соревнование в Азербайджане в следующем году состоится 1-15 февраля – в эти дни республика примет командный чемпионат Европы по бадминтону.

К концу 2025 года квалификацию на европейское первенство в Азербайджане успели получить 8 мужских и 8 женских бадминтонных команд.

Не так давно состоялась жеребьевка, претенденты на медали европейского первенства были поделены на группы для состязаний по схеме "каждый с каждым" перед выходом в плей-офф.

Ожидается, что в Азербайджан для участия в европейском первенстве приедут сильнейшие бадминтонисты континента.