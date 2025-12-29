Рубио обсудил ситуацию в Йемене с главой МИД Саудовской Аравии

Марко Рубио и глава дипведомства Саудовской Аравии обсудили напряженность в Йемене, а также вопросы региональной безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом аль Саудом, информирует Госдеп США.
Сообщается, что стороны затронули эскалацию в Йемене, а также коснулись вопросов региональной безопасности.
Напомним, что Саудовская Аравия атаковали цели в городе Эль-Мукалла в Йемене, где возобновилась военная активность хуситов, сражающихся против правительственных сил. В стране ввели режим чрезвычайного положения на три месяца.