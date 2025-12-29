США ввели санкции против компаний и физлиц Ирана

Вашингтон ввел новые санкции против Ирана: власти США пытаются подорвать поставки иранских беспилотников в Венесуэлу.
Вашингтон ввел рестрикции против компаний и граждан, которые связаны с иранской программой беспилотников. США намерены пресечь канал поставок оружия в Венесуэлу, передает Госдеп США.
"Продолжающиеся поставки Ираном обычных вооружений в Каракас представляют угрозу интересам США в нашем регионе"
– Госдеп США
Сообщается, что в "черный список" внесли компанию из Венесуэлы, которая занимается реализацией иранских БПЛА. Также санкции введены против компаний и лиц, которые связаны с разработкой беспилотников.
Госдеп отметил важность повторных рестрикций против Ирана, сославшись на резолюцию Совбеза ООН.