США ввели санкции против компаний и физлиц Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон ввел новые санкции против Ирана: власти США пытаются подорвать поставки иранских беспилотников в Венесуэлу.

Вашингтон ввел рестрикции против компаний и граждан, которые связаны с иранской программой беспилотников. США намерены пресечь канал поставок оружия в Венесуэлу, передает Госдеп США. 

"Продолжающиеся поставки Ираном обычных вооружений в Каракас представляют угрозу интересам США в нашем регионе"

– Госдеп США 

Сообщается, что в "черный список" внесли компанию из Венесуэлы, которая занимается реализацией иранских БПЛА. Также санкции введены против компаний и лиц, которые связаны с разработкой беспилотников. 

Госдеп отметил важность повторных рестрикций против Ирана, сославшись на резолюцию Совбеза ООН.

