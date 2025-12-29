В МИД России призвали к деэскалации вокруг Ирана

Москва призывает "горячие головы" отказаться от нагнетания напряженности вокруг Ирана и задействовать дипломатические возможности для решения противоречий, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Призываем "горячие головы" осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране"
– Мария Захарова
По словам Захаровой, открытое противостояние лишь отдаляет стороны от решения проблем. Москва обеспокоена возможностью реализации силового сценария между Израилем и Ираном и призывает решать вопросы с иранской ядерной программой дипломатически.