В МИД России призвали к деэскалации вокруг Ирана

Российское дипведомство призывает использовать дипломатические ресурсы для решения иранской ядерной проблемы и не повторять ошибок лета 2025 года, когда произошла 12-дневная война между Израилем и Ираном.

Москва призывает "горячие головы" отказаться от нагнетания напряженности вокруг Ирана и задействовать дипломатические возможности для решения противоречий, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Призываем "горячие головы" осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, открытое противостояние лишь отдаляет стороны от решения проблем. Москва обеспокоена возможностью реализации силового сценария между Израилем и Ираном и призывает решать вопросы с иранской ядерной программой дипломатически.