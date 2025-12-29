В Иране напомнили США о существовании своей оборонной доктрины

Оборонная доктрина Ирана гласит, что ответные меры разрабатываются до того, как угрозы материализуются. Такое заявление сделал политический советник верховного лидера страны Али Шамхани, комментируя высказывание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Исламской Республики.
Ранее глава Белого дома пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае попыток возобновления ядерной программы.
"Если это подтвердится, то будут последствия. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз"
– Дональд Трамп
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля ударили по военным и ядерным объектам Ирана. Ответ Исламской Республики последовал в течение 24 часов. Спустя неделю после этого атаку на ядерные объекты Ирана совершили уже США. Через несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.
Позднее в США заявили, что своими ударами нанесли ядерной программе ИРИ невосполнимый урон.