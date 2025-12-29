Вестник Кавказа

Снегопады в Сочи прекратятся в начале нового года – синоптик Шувалов

Снегопады в Сочи прекратятся в начале нового года – синоптик Шувалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи будут продолжаться снегопады еще минимум сутки, прогнозирует синоптик Шувалов. Улучшение погодных условий ожидается в начале января.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда Сочи выйдет из-под власти снежной стихии. По словам Шувалова, снегопады, обрушившиеся на город, закончатся в начале января. 

"Снегопады будут идти еще по крайней мере сутки, 31 числа. А вот в начале нового года они прекратятся. Температура понизится в Краснодарском крае до 5-10 градусов ниже нуля в ночные часы - это достаточно значительно"

– Александр Шувалов

Отметим, что в ночь на понедельник в городе-курорте начался сильный снегопад. По данным городских властей, вдоль береговой линии наблюдался дождь со снегом, а в Красной Поляне зафиксировали метель, передает РИА Новости.

