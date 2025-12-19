Грузия резко нарастила экспорт фундука и яблок

В конце 2025 года Грузия увеличила экспортные поставки сельхозпродукции. Значительнее всего вырос экспорт фундука и яблок.

В Минсельхозе Грузии сообщили росте экспортных поставок сельскохозяйственной продукции за последние пять месяцев.

С 1 августа по 28 декабря Грузия значительно нарастила поставки сельхозпродукции в другие страны.

Больше всего в денежном выражении увеличился экспорт орехов – на 67%. За отчетный период было реализовано 10,9 тыс т фундука на $109,7 млн. При этом по объему экспорт орехов вырос лишь на 173 т.

Экспорт яблок из Грузии вырос на 49%, до $7 млн. В другие страны было поставлено 9,7 тыс т яблок, что на 31% превышает объемы за тот же период прошлого года.

На 11% нарастила Грузия в этом году экспорт хурмы – было продано 5,3 тыс т на $3,9 млн.

Почти не изменился уровень экспорта грузинских мандаринов – плюс 0,9%. За границу было отправлено 25,9 тыс т, что принесло стране $15,2 млн.