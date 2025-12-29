Вестник Кавказа

В Стамбуле задержали 29 подозреваемых в связях с ИГИЛ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие силовики продолжают громить ячейки террористов в различных городах страны. Новый рейд прошел в Стамбуле, где были задержаны 29 человек, связанных с террористической деятельностью.

Правоохранители Турции провели очередную операцию против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В ходе силовых мероприятий в Стамбуле были задержаны 29 человек по 29 адресам, передают турецкие СМИ. 

По данным медиа, 28 задержанных были связаны с распространением пропагандистских материалов террористов, один из арестованных является участником организации. Также были проведены обыски, в результате которых правоохранители изъяли документацию террористов. 

Вчера стало известно, что силовики Турции задержали свыше 120 подозреваемых в связях с ИГИЛ, 110 из них были схвачены в Стамбуле.

