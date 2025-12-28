Свыше 120 человек задержаны в ходе контртеррористической операции в Турции

В Турции под конец года была проведена масштабная контртеррористическая операция. Она охватила сразу несколько крупных городов республики.

Сотрудники правоохранительных органов Турции провели масштабную контртеррористическую операцию, в ходе которой было задержано более 120 предполагаемых участников террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Согласно предварительным данным, террористы собирались совершить теракты в новогодние праздники.

По данным TRT Haber, 110 подозреваемых были задержаны в Стамбуле, а 17 – в Анкаре.

Прокуратура Стамбула отмечает, что минимум у 40 задержанных есть связи с ячейкой, члены которой накануне совершили нападение на полицейских в Ялове.

По данным СМИ, решение о проведении рейдов в Стамбуле и Анкаре было принято после ЧП в Ялове.