Эрдоган анонсировал борьбу с террористами за пределами Турции

Турецкий лидер подтвердил решительной настрой на бескомпромиссную борьбу с терроризмом. Он отметил, что Турция намерена вести ее не только внутри страны, но за пределами.

Власти Турции продолжат бороться с терроризмом не только внутри страны, но и за ее пределами. Такое заявление сделал на своих страницах в соцсетях президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы будем продолжать решительную, многоплановую и бескомпромиссную борьбу с кровожадными убийцами, угрожающими миру нашего народа и безопасности нашего государства как внутри наших границ, так и за их пределами"

– турецкий лидер

Он также выразил соболезнования семьям силовиков, погибших во время операции против боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ялове.

"Мы молимся о милости Всевышнего к героическим сотрудникам полиции, погибшим сегодня утром в Ялове в ходе операции против террористической организации ИГ; желаем терпения их семьям; выражаем соболезнования нашей полиции, нашей стране и нашему народу. Я молюсь о скорейшем выздоровлении наших раненных полицейских"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее сегодня в МВД Турции сообщили о ликвидации шестерых террористов в провинции Ялова. В результате столкновений погибли три сотрудника полиции.