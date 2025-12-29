В Турции сошла лавина: три человека оказались под снежными завалами

Лавина сошла в горах провинции Артвин на северо-востоке Турции. Под завалами оказались три человека.

В провинции Артвин, расположенной на северо-востоке Турции, сошла лавина. Как сообщил глава региона Туран Эргун, под завалами оказались три человека.

По данным губернатора региона, к месту происшествия направлен отряд спасателей, которые пытаются добраться до пострадавших. Эргун отметил, что в провинции сохраняется неблагоприятная метеорологическая ситуация, однако спасательные работы продолжаются.

Отметим, что вчера авиакомпания Turkish Airlines отменила свыше 60 рейсов по внутренним направлениям на фоне ожидающихся масштабных снегопадов в Турции.