Саудовская Аравия ударила по порту Йемена

Карта Йемена и Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, совершила ряд авиаударов по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена.

Арабские ВВС во главе с Саудовской Аравией ударили по востоку Йемена, сообщили саудовские СМИ со ссылкой на источники.

Сообщается, что авиаудары были совершены по военному грузу, предназначенному для сепаратистов юга. Груз был доставлен из ОАЭ, удары нанесены по йеменскому порту Эль-Мукалла.

"Мы нанесли ограниченный авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут, который пришелся по грузу с оружием и боевой техникой, выгруженному с двух судов, прибывших из ОАЭ"

— агентство новостей SPA

Уточняется, что жертв или значительного ущерба эта атака не нанесла.

Арабская коалиция объявила о завершении операции на востоке Йемена по факту совершенных ударов по военному грузу для сил Переходного совета Южного Йемена.

Ранее руководство коалиция предупреждало о проведении операции в порту города Эль-Мукалла, с требованием покинуть его территорию всем гражданским лицам.

 

