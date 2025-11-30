Вестник Кавказа

Саудовская Аравия обратилась к сепаратистам в Йемене

Флаг Саудовской Аравии
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Саудовский министр обороны призвал сепаратистов уйти из провинций на востоке Йемена. Он призвал их мирно передать эти территории местным властям.

Сепаратистам из Южного переходного совета (ЮПС) нужно оставить позиции в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра на востоке Йемена. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда.

Он подчеркнул, что сепаратистам следует вывести войска и мирно передать эти провинции "Щит Родины" и местным властям.

"Пришло время для Южного переходного совета на этом критическом этапе прислушаться к голосу разума и мудрости, отдать приоритет общественным интересам и единству, отреагировать на посреднические усилия Саудовской Аравии и ОАЭ, направленные на прекращение эскалации, вывести войска из лагерей в двух провинциях и мирно передать их силам "Щит Родины" и местным властям"

– министр обороны королевства

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
540 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.