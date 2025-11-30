Саудовская Аравия обратилась к сепаратистам в Йемене

Саудовский министр обороны призвал сепаратистов уйти из провинций на востоке Йемена. Он призвал их мирно передать эти территории местным властям.

Сепаратистам из Южного переходного совета (ЮПС) нужно оставить позиции в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра на востоке Йемена. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда.

Он подчеркнул, что сепаратистам следует вывести войска и мирно передать эти провинции "Щит Родины" и местным властям.

"Пришло время для Южного переходного совета на этом критическом этапе прислушаться к голосу разума и мудрости, отдать приоритет общественным интересам и единству, отреагировать на посреднические усилия Саудовской Аравии и ОАЭ, направленные на прекращение эскалации, вывести войска из лагерей в двух провинциях и мирно передать их силам "Щит Родины" и местным властям"

– министр обороны королевства