Вестник Кавказа

США провели военную операцию в Йемене – СМИ

Карта Йемена и Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американские военные нанесли в Йемене удар, которым ликвидировали командира "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), передают СМИ Саудовской Аравии.

ВС США ликвидировали в Йемене одного из полевых командиров запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида", сообщает телеканал Al Hadath.

Информация об ударе появилась в ночь с 29 на 30 ноября, удар был выполнен с помощью БПЛА. Американские военные ударили по мотоциклу, на котором передвигался Мунир Баджли аль-Ахдаль, также известный как Абу аль-Хайджа аль-Хадиди – один из ключевых командиров "Аль-Каиды" на территории Йемена. В момент удара на транспортном средстве вместе с полевым командиром группировки находился еще один член террористической группировки.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.