США провели военную операцию в Йемене – СМИ

ВС США ликвидировали в Йемене одного из полевых командиров запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида", сообщает телеканал Al Hadath.
Информация об ударе появилась в ночь с 29 на 30 ноября, удар был выполнен с помощью БПЛА. Американские военные ударили по мотоциклу, на котором передвигался Мунир Баджли аль-Ахдаль, также известный как Абу аль-Хайджа аль-Хадиди – один из ключевых командиров "Аль-Каиды" на территории Йемена. В момент удара на транспортном средстве вместе с полевым командиром группировки находился еще один член террористической группировки.