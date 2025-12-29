Иран готов дать ответ на любой акт агрессии – Аббас Аракчи

Тегеран готов отреагировать на агрессивные действия против ИРИ со стороны США и Израиля. В иранском МИД заявили, что возможное применение силы со стороны США является нарушением устава ООН.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что ИРИ готова дать ответ на любой акт агрессии против Тегерана.

Глава иранской дипломатии призвал мировое сообщество осудить заявление лидера США Дональда Трампа о возможности силового решения в отношении Ирана. Аракчи назвал слова президента США нарушением устава ООН.

По слова Аракчи, США продолжают агрессивный курс против Тегерана, он также пригрозил уголовной ответственностью чиновникам Вашингтона, которые участвуют в разработке военных планов в отношении ИРИ.

Аракчи также обратил внимание на факт поддержки США Израиля, который, согласно неофициальным данным, обладает ядерным оружием. По словам главы иранской дипломатии, Вашингтон проводит политику двойных стандартов, что угрожает дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Тегераном, однако также рассматривает вариант силового решения.