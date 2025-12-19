Отдыхающие на "Эльбрусе" смогут кататься на лыжах до самого нового года

Сегодня на одном из склонов курорта "Эльбрус" в КБР можно кататься по лыжным трассам до 22:00 в связи с праздником встречи Нового года.

В честь наступления Нового года руководство кабардино-балкарского курорта "Эльбрус" приняло решение организовать для отдыхающих особое предновогоднее катание в вечернее время, когда обычно на лыжах кататься не позволяется из-за темноты.

Праздничное катание начнется в 18:00. Все желающие смогут покататься на лыжах на склоне "Кругозор-Азау" вплоть до 22:00 (подъемники будут остановлены в 21:45).

Как отметили в Кавказ.РФ, решение принято в связи с желанием руководства курорта как следует проводить 2025 год.

Отметим, что для праздничного вечернего катания не подойдет обычный ски-пасс и требуется купить отдельный пропуск.