Тегеран пригрозил Вашингтону атакой на военные базы

В Иране сообщили о своей готовности атаковать американские военные базы. В парламенте ИРИ отметили, что пойдут на это, если США проявят агрессию.

Иран готов в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов нанести удары по американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Об этом написал на своих страницах в соцсетях спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.

"Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Он отметил, что спецслужбы других стран потерпели неудачу в попытках превратить законные протесты в Иране в вооруженные столкновения. Сама же Исламская Республика никогда не приравнивает ряды протестующих к иностранным агентам, добавил спикер парламента.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности Вашингтона прийти на помощь протестующим в Иране, если власти ИРИ начнут убивать их.