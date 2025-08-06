Краснодарский край встретит новый год наводнениями

Как рассказали сегодня в оперштабе Краснодарского края, сильные дожди, которые идут на кубанской территории и будут идти в ночь на 1 января, с высокой вероятностью спровоцируют выход из берегов ряда рек, что приведет к затоплению близких к побережью строений и объектов инфраструктуры.
"Подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок прогнозируют в нескольких муниципалитетах Краснодарского края – Северский, Апшеронский и Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик и Туапсинский муниципальный округ"
– оперштаб Краснодарского края
Представители кубанского МЧС предупреждают, что дожди могут идти и на протяжении всего 1 января, в особенности на юге Краснодарского края и на всем черноморском побережье, где риск наводнений будет наиболее велик.
По этой причине жителям прибрежных территорий рекомендовано встречать Новый год с готовностью к эвакуации, то есть держать в собранном состоянии все необходимые документы и материальные ценности, а также медикаменты и еду.