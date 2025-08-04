Наводнение на Кубани: более 600 заявлений на выплаты

На Кубани в зоне подтопления оказались сотни домов и соцобъектов, в округе продолжается ликвидация последствий непогоды – уже принято более 600 заявлений на выплаты.

После сильных ливней, обрушившихся на Туапсинский район Краснодарского края 3 августа, более 600 местных жителей подали заявления на получение компенсаций за утраченное или поврежденное имущество. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

"Продолжается работа комиссий по оценке ущерба населению. Создано 25 рабочих групп. Уже обследовано 310 домовладений. От 616 человек, чье имущество пострадало от наводнения, приняты заявления на компенсационные выплаты"

– Сергей Бойко

В результате стихийного бедствия за короткий промежуток времени в районе выпала двухмесячная норма осадков. Из-за резкого подъема уровня воды в реках были подтоплены семь населенных пунктов, включая Новомихайловский, Лермонтово, Дефановку и Молдовановку. Всего в зоне бедствия оказались около 400 жилых домов и 11 социальных учреждений. В округе был введен режим ЧС.

Спасатели продолжают восстанавливать инфраструктуру. В селе Молдовановка, где наводнение уничтожило мост через реку Шапсухо, временно оборудована переправа. В Новомихайловском завершен ремонт на канализационно-насосных станциях, полностью восстановлено водоснабжение. Электричество возвращено в Молдовановку и Дефановку.

В ближайшие дни планируется завершить оставшиеся аварийно-восстановительные работы. Власти обещают продолжить прием заявлений на выплаты и помощь в восстановлении жилья.

Наводнения на Черноморском побережье Кубани – явление нередкое. Из-за горного рельефа и близости к морю ливни вызывают резкие паводки, когда за считанные часы реки выходят из берегов.