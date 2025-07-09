Вестник Кавказа

На Кубани устранили последствия наводнения

На Кубани устранили последствия наводнения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае приводят в порядок территории после наводнения из-за сильных ливней.

В Туапсинском округе Кубани завершили работы по устранению последствий наводнения. Специалисты восстанавливают коммуникации в населенных пунктах. 

"В Туапсинском округе завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления. Вода сошла со всех подтопленных территорий, откачано более 11 тысяч кубометров воды"

– оперштаб Краснодарского края

В настоящий момент приводят в порядок территории школы, стадиона и детского сада в посёлке Новомихайловский.  

В работах участвуют почти 900 человек, задействовано более 100 единиц техники.

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