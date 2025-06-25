Кубань сохранила поток туристов на уровне 2024 года

Мазут не помешал Кубани сохранить туристический поток на уровне 2024 года. С начала 2025 года отдых в Краснодарском крае выбрали 6,5 млн путешественников.

Курортные города Краснодарского края приняли свыше 6,5 млн туристов с начала 2025 года. Поток отдыхающих остался на прошлогоднем уровне, несмотря на разлив мазута и связанные с этим ограничения, рассказали в пресс-службе администрации региона.

"С начала 2025 года курорты Краснодарского края приняли более 6,5 млн гостей. Несмотря на ограничения, связанные с ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе, поток туристов на Кубань остается на уровне прошлого года"

- администрация Краснодарского края

Наравне с наиболее популярными курортами (Сочи, Геленджик и Новороссийск) в число востребованных мест отдыха входят Анапа и Темрюкский район, которые особенно сильно пострадали из-за ЧП в Черном море.

На данный момент туристам доступны 445 благоустроенных пляжей протяженностью более 115 км, десятки тысяч отелей и гостиниц, а также самые разнообразные достопримечательности, экскурсии и тропы.

Напомним, что перед открытием летнего сезона в Краснодарском крае Роспотребнадзор объявил, что купание запрещено на 150 пляжах, 141 из них находится в Анапе.