В Минтуризма назвали три самых популярных у туристов города на Кубани

Турпоток летом в Краснодарский край традиционно высок, на ситуации не сказалось даже закрытие пляжей из-за мазута в Анапе. Три самых востребованных у туристов города назвали в Минтуризма края.

В Краснодарском крае в в тройку курортов, наиболее популярных у туристов этим летом, вошла Анапа, сообщили в Минтуризма региона.

"Топ курортов по объемам бронирований по данные туроператора "Алеан": Сочи - 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле. Геленджик - 19% бронирований. Анапа - 13% бронирований"

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В топ-5 направлений для отдыха вошли также Туапсинский район и курорты на Азовском море.

Роспотребнадзор закрыл 141 пляж в Анапе из-за несоответствия санитарным нормам, также закрыта часть пляжей в Темрюкском районе из-за разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года.

В Анапе на данный момент крупные отели загружены примерно на половину, многие делают скидки, чтобы заинтересовать туристов.