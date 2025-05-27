Открытие пляжей в Анапе быстро восстановит турпоток - АТОР

Глава АТОР считает, что как только пляжи Анапы будут признаны пригодными для отдыха, а в море разрешат купаться, курорт быстро восстановит турпоток.

В Анапе после разлива мазута по-прежнему закрыты все пляжи, если ситуация изменится и пляжи откроются, поток туристов на курорт быстро возрастет, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят проверки, морская вода и песок в Анапе пока не соответствуют нормам. По словам Ломидзе, российская туриндустрия не теряет надежду на "открытие" Анапы надзорным ведомством.

"Говорить о каких-то конкретных сроках очень сложно. Если будет принято положительное решение, то Анапа заполнится ну не за считаные секунды, но очень быстро"

– Ломидзе

Ситуация с мазутом повлияла и на турпоток в Сочи в этом сезоне – несмотря на то, что ЧП не затронуло курорт, часть туристов решила не рисковать и выбрала для пляжного отдыха другие локации, рассказала Ломидзе в интервью ТАСС.