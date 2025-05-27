Пляжи Анапы в июле остаются загрязненными, купание запрещено

Последние проверки пляжных территорий и морской воды в Анапе и Темрюке показали, что загрязнение вредными веществами сохраняется. Пляжи останутся закрытыми.

На 1 июля пляжи Анапы и Темрюкского района, закрытые ранее из-за загрязнения нефтепродуктами, по-прежнему не соответствуют нормам и останутся закрытыми.

"На закрытых для купания пляжах сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте"

– оперштаб Краснодарского края

В июне Роспотребнадзор объявил, что купание запрещено на 150 пляжах, 141 из них находится в Анапе. Мониторинг проводится регулярно.

Остальные черноморские пляжи как России, так и Абхазии безопасны для отдыха и купания, и открыты для туристов.