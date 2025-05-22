Туристы в Анапе будут подписывать документ о запрете купания

Туристов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края уже при заселении в гостиницы обяжут подписать специальный документ, запрещающий посещение черноморских пляжей и купание в море.

Туристов, отдыхающих в Анапе и Темрюкском районе, обяжут подписывать документ, информирующий о запрете купания, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Под роспись: при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей введено письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах, который гости подписывают при заселении"

- оперативный штаб

Еще одно ограничение - на пляжах в нынешнем году нет лежаков, а сама прибрежная полоса отделена от остальной территории песчаным валом с защитной сетью, передает РИА Новости.

Письменное уведомление о запрете – мера вынужденная: любыми правдами и неправдами туристы норовят пробраться к воде и окунуться в море, несмотря на предупредительные баннеры и патрули из членов городской администрации, казачества и студентов медучреждений.

Пока для отдыхающих остаются закрытыми 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, которые не соответствуют по требованиям по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее власти Анапы сообщали, что на территории пострадавших от разлива мазута пляжей был ограничен доступ для посещения, установлены соответствующие информационные таблички и аншлаги. Позднее для предупреждения отдыхающих ввели патрулирование с оповещением о запрете по громкой связи.

Напомним, мы писали о том, что только за один день, 8 июня, в курортной Анапе в Краснодарском крае собрали 159 мешков мазута – нефтепродукты находят на реки Можепсин, протекающей через город. Всего в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта уже превысил 900 тонн.