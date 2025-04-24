Внутренний туризм обвалился в России из-за Анапы

Ситуация в Анапе негативно сказывается на картине по внутреннему турпотоку, рассказали в АТОР. Анапа недосчитывается более половины туристов, спад по бронированиям в целом достигает 15%.

Российские туроператоры сообщают о сокращении объема бронирований туров по РФ на 10-15%, главная причина в ситуации с Анапой, где море остается закрытым на начало лета, передает АТОР.

"В целом, если мы берем все российские направления и суммируем вместе с "падающей" Анапой, то получаем где-то минус 10-15% к началу лета. Это достаточно грустная ситуация для всех участников рынка"

– вице-президент АТОР Сергей Ромашкин

Он указал на то, что на Анапу традиционно приходится значительная доля внутреннего туризма - около трети всех, кто едет летом на Кубань, отдыхают в Анапе. Около 10% всех россиян, отдыхающих летом внутри страны: выбирают именно Анапу, поэтому низкий спрос на туры в Анапу оказывает влияние на ситуацию с российским туризмом в целом.

На данный момент Анапа недосчитывается половины туристов на июнь и 65% туристов на июль. По итогу летнего сезона, если море в Анапе так и не станет пригодным для купания, курорт потеряет около 2 млн отдыхающих.