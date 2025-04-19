Мазут в курортной Анапе продолжает собирать река Можепсин

Несмотря на все усилия спасателей, только за последние за сутки в курортной Анапе в Краснодарском крае собрали 159 мешков мазута – нефтепродукты находят на реки Можепсин, протекающей через город.

Специалисты экстренных ведомств Краснодарского края продолжат очищать воды Черного моря в районах пляжей города-курорта от отложений мазута, накопившихся там после крушения двух танкеров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В районе устья реки Можепсин седьмого июня собрали и достали из воды 159 мешков с мазутом"

- МЧС Кубани

Накануне в оперативном штабе региона сообщали, что на данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 т, передает РИА Новости.

Работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно, это зависит только от погоды – их проводят специалисты краевого МЧС, "Кубань - СПАС" и Морспасслужбы, помогают профессионалам волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что ситуация в Анапе негативно сказывается на картине по внутреннему турпотоку – курорт недосчитывается более половины туристов, а спад по бронированиям в целом достигает 15%.

На Анапу обычно приходится значительная доля внутреннего туризма - около трети всех, кто едет летом на Кубань, отдыхают именно там, однако сейчас Анапа недосчитывается половины туристов на июнь и 65% туристов на июль. По итогу летнего сезона, если море в Анапе так и не станет пригодным для купания, курорт потеряет около 2 млн отдыхающих.