Мазут в Черном море: чем он опасен  для человека?

Что такое мазут?
Мазут - это нефтепродукт 4 (самого низкого) класса опасности, который в основном состоит из нефтяных смол, органических соединений, а также водорода, азота, серы и золы. Используют мазут как топливо для котельных и судов. Мазут в качестве материала добавляют при производстве моторных и смазочных масел, а также битума. На вид мазут плотное вязкое вещество черного цвета с характерным, но несильным бензиновым запахом. Мазут вреден как для человека, так и для других живых организмов.
Есть ли мазут в Черном море?
После катастрофы в Керченском проливе как минимум три тысячи тонн мазута попало в Черное море. Часть выбросило на берег, а часть осела на дне, то есть не весь мазут, попавший в воду, специалистам удалось устранить. Мазут, оставшийся в море, может периодически подниматься со дна из-за течений и в результате приливов и отливов, а значит потенциально он может оказаться в зоне, где летом будут купаться и загорать люди.
Чем опасен мазут в море?
В первую очередь мазут в море опасен для животных и микроорганизмов, которые от него погибают. Кроме того, мазут, который находится в море, меняет его химический состав и увеличивает мутность воды. Для человека больше всего вредны пары мазута, которые начинают образовываться при повышении температуры окружающей среды и самой воды.
Почему опасно дышать мазутом?
При нагревании мазут начинает испаряться, выделяя ароматические углеводороды, которые, в свою очередь, способны привести к серьёзному отравлению и поражению центральной нервной системы. Почти все ароматические углеводороды, содержащиеся в нефтепродуктах, токсичны и негативно влияют на иммунную систему человека. Среди ароматических углеводородов, которые содержатся в мазуте:
- бензол (2 класс опасности)
- толуол (3 класс опасности)
- ксилол (3 класс опасности).
Может ли мазут вызывать заболевание?
При воздействии на органы дыхания и попадании в желудочно-кишечный тракт ароматические углеводороды, которые содержатся в мазуте, могут привести к:
- головным болям и головокружению
- проблемам с дыханием, раздражению дыхательных путей
- тахикардии
- общей слабости и потере сознания
- тошноте
- дезориентации и тревоге
- сонливости и головокружению
- раздражению слизистых оболочек рта, носа и глаз
Бензол, в частности, является канцерогеном, воздействие которого чаще всего приводит к развитию лейкемии. При попадании мазута в организм, например, во время заплыва, следует немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.
Что будет, если мазут попадет на кожу?
При контакте с мазутом на коже может проявиться аллергическая реакция: зуд, покраснение и даже воспаление. Длительное воздействие мазута может привести к экземе или дерматиту.
Как обезопасить себя от воздействия мазута на море?
Поскольку мазут опасен для здоровья человека, особенно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и почек, отправляясь на Чёрное море в 2025 году, следует себя, по возможности обезопасить. Понять, что в море мазут можно либо увидев маслянистое пятно на поверхности воды, либо сам мазут на пляже или в прибрежной зоне. Чтобы снизить воздействие токсичных веществ на организм, следует придерживаться следующих правил:
- мониторить сообщения местных СМИ о выбросах мазута на тех или иных пляжах
- отправляться к морю в утренние часы, до того как станет слишком жарко
- желательно лежать не на подстилке, а на лежаке, чтобы снизить контакт с песком/галькой
- для снижения контакта с водой можно плавать на надувных средствах и стараться не заплывать слишком далеко
- после похода на пляж обязательно принять душ
- не класть продукты питания на песок/гальку
- ни в коем случае не глотать морскую воду
- внимательно следить за детьми, играющими на пляже/в море
ВАЖНО: при проявлении любого из признаков отравления мазутом, необходимо сразу же покинуть пляж и обратиться за медицинской помощью.