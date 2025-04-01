Вестник Кавказа

Мазут в Черном море: чем он опасен  для человека?

Екатерина Винник
Мазут в Черном море: чем он опасен  для человека?
© Фото: Oak Ridge National Laboratory/Creative Commons Attribution 2.0
Скоро на черноморском побережье начнется курортный сезон, однако после разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года плавать в море стоит с осторожностью. Рассказываем, чем опасен мазут в море, может ли он вызвать заболевания и как понять, что рядом мазут.

Что такое мазут?

Мазут - это нефтепродукт 4 (самого низкого) класса опасности, который в основном состоит из нефтяных смол, органических соединений, а также водорода, азота, серы и золы. Используют мазут как топливо для котельных и судов. Мазут в качестве материала добавляют при производстве моторных и смазочных масел, а также битума. На вид мазут плотное вязкое вещество черного цвета с характерным, но несильным бензиновым запахом. Мазут вреден как для человека, так и для других живых организмов. 

© Фото: David Hiser

Есть ли мазут в Черном море?

После катастрофы в Керченском проливе как минимум три тысячи тонн мазута попало в Черное море. Часть выбросило на берег, а часть осела на дне, то есть не весь мазут, попавший в воду, специалистам удалось устранить. Мазут, оставшийся в море, может периодически подниматься со дна из-за течений и в результате приливов и отливов, а значит потенциально он может оказаться в зоне, где летом будут купаться и загорать люди. 

Чем опасен мазут в море? 

В первую очередь мазут в море опасен для животных и микроорганизмов, которые от него погибают. Кроме того, мазут, который находится в море, меняет его химический состав и увеличивает мутность воды. Для человека больше всего вредны пары мазута, которые начинают образовываться при повышении температуры окружающей среды и самой воды. 

© Фото: Ian Balcombe/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Почему опасно дышать мазутом?

При нагревании мазут начинает испаряться, выделяя ароматические углеводороды, которые, в свою очередь, способны привести к серьёзному отравлению и поражению центральной нервной системы. Почти все ароматические углеводороды, содержащиеся в нефтепродуктах, токсичны и негативно влияют на иммунную систему человека. Среди ароматических углеводородов, которые содержатся в мазуте: 

  • бензол (2 класс опасности)
  • толуол (3 класс опасности) 
  • ксилол (3 класс опасности). 
© Фото: Glasbruch2007/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Может ли мазут вызывать заболевание? 

При воздействии на органы дыхания и попадании в желудочно-кишечный тракт ароматические углеводороды, которые содержатся в мазуте, могут привести к: 

  • головным болям и головокружению
  • проблемам с дыханием, раздражению дыхательных путей 
  • тахикардии 
  • общей слабости и потере сознания 
  • тошноте 
  • дезориентации и тревоге 
  • сонливости и головокружению
  • раздражению слизистых оболочек рта, носа и глаз 

Бензол, в частности, является канцерогеном, воздействие которого чаще всего приводит к развитию лейкемии. При попадании мазута в организм, например, во время заплыва, следует немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью. 

Что будет, если мазут попадет на кожу?

При контакте с мазутом на коже может проявиться аллергическая реакция: зуд, покраснение и даже воспаление. Длительное воздействие мазута может привести к экземе или дерматиту. 

© Фото: Mj-bird/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как обезопасить себя от воздействия мазута на море? 

Поскольку мазут опасен для здоровья человека, особенно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и почек, отправляясь на Чёрное море в 2025 году, следует себя, по возможности обезопасить. Понять, что в море мазут можно либо увидев маслянистое пятно на поверхности воды, либо сам мазут на пляже или в прибрежной зоне. Чтобы снизить воздействие токсичных веществ на организм, следует придерживаться следующих правил: 

  • мониторить сообщения местных СМИ о выбросах мазута на тех или иных пляжах
  • отправляться к морю в утренние часы, до того как станет слишком жарко 
  • желательно лежать не на подстилке, а на лежаке, чтобы снизить контакт с песком/галькой 
  • для снижения контакта с водой можно плавать на надувных средствах и стараться не заплывать слишком далеко 
  • после похода на пляж обязательно принять душ
  • не класть продукты питания на песок/гальку 
  • ни в коем случае не глотать морскую воду 
  • внимательно следить за детьми, играющими на пляже/в море 

ВАЖНО: при проявлении любого из признаков отравления мазутом, необходимо сразу же покинуть пляж и обратиться за медицинской помощью. 

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