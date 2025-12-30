Азербайджан и Армения активно работают над укреплением мира – Баку

Помощник азербайджанского лидера заявил об активной работе с Арменией по укреплению мира.

Азербайджан и Армения ведут интенсивную работу по укреплению мира на Южном Кавказе. Об этом заявил помощник президента АР, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала приверженность мирной повестке Азербайджана. Незамедлительный отклик Трампа на мирную повестку заслуживает высокой оценки… Обе страны – Азербайджан и Армения – интенсивно работают над укреплением мира"

– Хикмет Гаджиев

При этом он подчеркнул, что некоторые в Конгрессе представляют абсолютно ненужные законодательные акты, которые сеют дискриминацию, передает The Washington Times.

Помощник лидера Азербайджана также обратил внимание на то, что предыдущая администрация США нанесла ущерб отношениям между Баку и Вашигтоном.

"Американо-азербайджанские отношения, которые стали более теплыми во время президентства Дональда Трампа, резко контрастируют с подходом предыдущей администрации. К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям"

– помощник президента АР

Комментируя попытки Азербайджана наладить экономические отношения с Арменией, он отметил экспорт нефтепродуктов в соседнюю республику Южного Кавказ и созданные условия для транзита зерна в эту страну.

"Это может показаться символичным, но, помимо символизма, есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом… У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы видим полную поддержку администрации Трампа"

– Хикмет Гаджиев

Напомним, в конце прошлого года сеть АЗС из Армении Run Oil начала продавать топливо, ранее поставленное из Азербайджана.