Мехрибан Алиева поздравила жителей Азербайджана с Новым годом

В связи с новогодними праздниками к населению Азербайджанской Республики обратилась первый вице-президент АР Мехрибан Алиева, пожелав гражданам милосердия, любви и доброты.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева через соцсети обратилась к азербайджанским гражданам с поздравлениями по случаю наступления нового, 2026 года и пожеланиями здоровья и благополучной жизни.

"Дорогие соотечественники, братья и сестры! Пусть этот год оправдает ваши надежды и исполнит самые заветные желания"

– Мехрибан Алиева

Также первый вице-президент Азербайджана пожелала, чтобы мудрость, милосердие и любовь помогали жителям республики в их свершениях.

"Все мы стали на год старше, а значит – хочется верить – немного мудрее. Пусть эта мудрость помогает нам видеть свет даже в самый пасмурный день. Пусть в наших сердцах будет больше милосердия. Пусть энергия нашей любви и доброты волнами наполняет всё вокруг"

– Мехрибан Алиева

Она подчеркнула, что каждое доброе дело становится почвой для других добрых дел, и именно доброта и милосердие помогают людям становиться лучше и сильнее.

"Пусть в новом году нас объединяют вера в добро, уважение друг к другу и ответственность за нашу Родину. Пусть Всевышний хранит каждого из вас и всех нас вместе, оберегает от бед, дарует мир, согласие и внутреннюю силу. Пусть Божья защита будет над нашими семьями, нашими детьми и нашим народом, а наши сердца остаются открытыми свету, состраданию и любви"

– Мехрибан Алиева