"Турецкий поток" после прекращения украинского транзита российского газа показал рекордную статистику поставок в Европу: свыше 18 млрд кубометров в 2025 году.

В прошлом году "Турецкий поток" прокачал в Европу рекордные объемы газа, согласно статистике Евросети операторов трубопроводов – они превысили 18 млрд кубометров, что более чем на 8% выше поставок 2024 года.

Европейская трубопроводная статистика, как пишет ТАСС, показывает, что клиенты "Газпрома" в Европе неуклонно увеличивали импорт российского газа по "Турецкому году" в течение года, так что в декабре рост поставок к декабрю 2024 года превысил 13,5%. Декабрь 2025 года поставил отдельный рекорд по месячной прокачке в Европу – 1,73 млрд кубометров.

Рекордной оказалась и средняя суточная загрузка "Турецкого потока" в течение года. В декабре она достигла 99% проектной мощности трубопровода (с учетом поставок газа в Турцию). Таким образом, всего по этому маршруту Россия экспортировала за год около 31,2 млрд кубометров газа.