Турецкие геологи будут искать нефть по-новому

При проведении геологоразведочных работ в районе нефтеносных пластов в Турции геологи в новом 2026 году начнут тестировать горизонтально-направленное бурение, такие работы начнутся в провинции Диярбакыр.

Турецкие геологи в наступившем 2026 году намерены применить при разведке залежей сланцевой нефти горизонтально-направленное бурение – пока оно будет проводиться в тестовом режиме в районах юго-восточной провинции Диярбакыр, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

В случае успешного тестирования такого вида поисков залежей "черного золота" этот опыт может быть применен на всех месторождениях Турции, поведал министр, передает АЗЕРТАДЖ.

Глава турецкого Минэнерго отметил, что новая морская платформа "Осман Гази" позволит нарастить объем добычи газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря как минимум вдвое.

"Благодаря "Осман Гази" в газораспределительную систему Турции будет поставляться по 9-10 млн кубометров голубого топлива в сутки, что обеспечит отечественным газом уже 8 млн абонентов"

- Альпарслан Байрактар

В случае успешных геологоразведочных работ в изыскании новых газовых месторождений уже к 2028 году число абонентов, пользующихся турецким газом, может составить 16-17 млн человек: это – ближайшая цель министерства, подчеркнул Байрактар.