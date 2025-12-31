Вестник Кавказа

Перевал Накерала открыли для легковых машин в Грузии

расчистка дороги от снега в Грузии
© Фото: соцсети Департамента автодорог Грузии
Водители легковых автомобилей снова могут проезжать через перевал Накерала. Движение крупногарабиртного транспорта на этом участке пока еще запрещено.

В Грузии возобновили движение легковых транспортных средств на перевале Накерала. Об этом сказано в сообщении, распространенном 3 января Департаментом автодорог страны.

Ранее движение на данном участке было прервано из-за обильного снегопада.

"Движение легковых автомобилей возобновлено на участке национальной автомагистрали Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури, км 39-км (перевал Накерала)"

– Департамент автодорог Грузии

В ведомстве также добавили, что движение автомобилей с прицепами и полуприцепами запрещено по-прежнему запрещено.

Ранее синоптики предупредили, что 3 и 4 января в Грузии ожидается снижение температуры до минусовых значений. На ряде дорог ожидается гололедица.

