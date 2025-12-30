Вестник Кавказа

В результате взрыва петард пострадали минимум семь человек в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ночь с 31 декабря на 1 января в Дагестане произошел целый ряд инцидентов с петардами, в ходе которых пострадали по меньшей мере семь человек. Самый серьезный из них случился в Буйнакске.

В Дагестане от взрывов петард в новогоднюю ночь получили различные травмы минимум семь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике.

"Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы"

– ГУ МЧС по Дагестану

В ведомстве уточнили, что в настоящее время его жизни ничего не угрожают.

В поселке Ленинкент подросток 2007 года рождения травмировал глаз. В Махачкале мальчик 2015 года рождения серьезно повредил пальцы и получил ожоги, мальчик 2011 года рождения травмировал кисть. В поселке Семендер в результате одного инцидента пострадали сразу четверо детей. Всех пострадавших отвезли в больницу.

Госпитализированы также двое мужчин. У них зафиксированы рваные раны кистей.

