В результате взрыва петард пострадали минимум семь человек в Дагестане

В Дагестане от взрывов петард в новогоднюю ночь получили различные травмы минимум семь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике.
"Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы"
– ГУ МЧС по Дагестану
В ведомстве уточнили, что в настоящее время его жизни ничего не угрожают.
В поселке Ленинкент подросток 2007 года рождения травмировал глаз. В Махачкале мальчик 2015 года рождения серьезно повредил пальцы и получил ожоги, мальчик 2011 года рождения травмировал кисть. В поселке Семендер в результате одного инцидента пострадали сразу четверо детей. Всех пострадавших отвезли в больницу.
Госпитализированы также двое мужчин. У них зафиксированы рваные раны кистей.