Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Трампом

Лидеры Турции и Соединенных Штатов поговорят по телефону в начале следующей неделе. Одной из обсуждаемых тем станет украинское урегулирование.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в ближайшие дни телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Беседа лидеров двух стран запланирована на ближайший понедельник, 5 января.

Ожидается, что в ходе разговора будут обсуждаться ситуация в секторе Газа и украинское урегулирование, передает Reuters.

"В понедельник у нас состоится телефонный разговор с Трампом. Мы обсудим как палестинский вопрос, так и проблему России и Украины" – глава турецкого государства

Он также поведал, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит переговоры в Париже в рамках формата "коалиции желающих".